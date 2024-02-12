Киев, 12 февраля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу покусала собака, об этом он рассказал 12 февраля на своих страницах в социальных сетях.

Global Look Press

«Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих (собак — Прим. ред.) во время прогулки и заодно на меня», — написал Кулеба.

Он также сообщил, что обратился в больницу, и опубликовал фотографию окровавленной ноги со следами укуса.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года один из сотрудников Секретной службы США рассказал, что собака президента страны Джозефа Байдена покусала уже 11 агентов службы. По меньшей мере одного из пострадавших госпитализировали.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что овчарка Байдена проявляет агрессивное поведение из-за стрессовой обстановки в резиденции президента. Она добавила, что к каждому такому случаю в администрации подходят как к травме, полученной на рабочем месте. В ноябре 2023 года сообщалось, что собаку Байдена больше не будут держать на территории Белого дома.

В августе 2022 года Дмитрий Кулеба подтвердил, что после начала специальной военной операции России вывез с территории Украины своих «детей, родителей и собак». Во время прощания глава МИД Украины, по его словам, «всех обнял и поцеловал».