Вашингтон, 11 февраля, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, но без положений касательно урегулирования ситуации на южной границе, прошел очередное процедурное голосование в сенате Конгресса США. Трансляцию вёл кабельный телеканал C-Span.

Иван Шилов ИА Регнум

По итогам голосования, законопроект поддержали 67 сенаторов, против высказались 27 законодателей. Для одобрения законодательной инициативы требовалось как минимум 60 голосов.

Таким образом, документ, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, из которых $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд — на помощь Израилю, прошёл ещё один этап предварительного согласования. Сроки проведения финального голосования по законопроекту пока не определены.

После одобрения сенатом законопроект направят на рассмотрение в палату представителей, где сильно влияние республиканского большинства, выступающего против выделения помощи Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол назвал законопроект о помощи Украине, который представили в Конгрессе США, оскорблением каждого американца.

Республиканец пояснил, что, согласно этому документу, $300 млн планируется направить на охрану украинских границ. При этом он напомнил, что федеральные власти США игнорируют ситуацию на южных границах, где наблюдается беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп потребовал от властей США и сената прекратить безвозмездную раздачу денег зарубежным государствам и перевести всю подобную помощь в займы. Политик неоднократно раскритиковывал сенатский законопроект, объединяющий выделение средств на охрану государственных границ и финансовую помощь Украине и Израилю. По его мнению, законопроект является чудовищным и проголосовать за него может только глупый человек либо радикал из левых демократов.