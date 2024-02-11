В сенате США поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю
Вашингтон, 11 февраля, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, но без положений касательно урегулирования ситуации на южной границе, прошел очередное процедурное голосование в сенате Конгресса США. Трансляцию вёл кабельный телеканал C-Span.
По итогам голосования, законопроект поддержали 67 сенаторов, против высказались 27 законодателей. Для одобрения законодательной инициативы требовалось как минимум 60 голосов.
Таким образом, документ, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, из которых $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд — на помощь Израилю, прошёл ещё один этап предварительного согласования. Сроки проведения финального голосования по законопроекту пока не определены.
После одобрения сенатом законопроект направят на рассмотрение в палату представителей, где сильно влияние республиканского большинства, выступающего против выделения помощи Украине.
Ранее ИА Регнум сообщало, что американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол назвал законопроект о помощи Украине, который представили в Конгрессе США, оскорблением каждого американца.
Республиканец пояснил, что, согласно этому документу, $300 млн планируется направить на охрану украинских границ. При этом он напомнил, что федеральные власти США игнорируют ситуацию на южных границах, где наблюдается беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов.
В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп потребовал от властей США и сената прекратить безвозмездную раздачу денег зарубежным государствам и перевести всю подобную помощь в займы. Политик неоднократно раскритиковывал сенатский законопроект, объединяющий выделение средств на охрану государственных границ и финансовую помощь Украине и Израилю. По его мнению, законопроект является чудовищным и проголосовать за него может только глупый человек либо радикал из левых демократов.