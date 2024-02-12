Москва, 12 февраля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об обысках в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) следственным органам. Журналисты попросили прокомментировать представителя Кремля сообщение «Известий» о следственных мероприятиях в ведомстве.

Максим Блинов/РИА Новости

«Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль не имеет права комментировать проводимые следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля «Известия» со ссылкой на источники написало, что сотрудники ФСБ 7 февраля пришли с обыском в центральный офис Росавиации в связи с уголовным делом о незаконном вывозе за границу 59 самолётов и вертолётов.

По данным источников издания, вывезенные воздушные судна после того, как оказывались в недружественных странах, использовались для оказания военной помощи Украине.

Согласно материалу, сотрудники ФСБ и МВД изъяли документы в кабинетах и. о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева. Козырев и Бывалина, а также её бывший заместитель Анна Жильцова, уволенная в июне 2023 года, стали фигурантами дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Бывалина также проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК), отмечалось в публикации.

Уточнялось, что уголовные дела были возбуждены по итогам проверки, которая прошла в агентстве летом 2023 года. В публикации пояснялось, что в ходе проверки выяснилось, что 59 воздушных судов были сняты с регистрации и незаконно выведены из-под российской юрисдикции. Из них 36 были проданы за рубеж.