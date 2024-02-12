Москва, 12 февраля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пришли с обыском в центральный офис Росавиации в связи с уголовным делом о незаконном вывозе за границу 59 самолётов и вертолётов. Об этом пишут 12 февраля «Известия» со ссылкой на источники.

Petrov Sergey/Global Look Press

Дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которые после начала российской спецоперации на Украине незаконно вывели воздушные суда из-под российской юрисдикции, указано в материале. Обыски прошли 7 февраля.

«Некоторые из этих бортов в результате попали в недружественные страны, и их использовали для оказания военной помощи Украине», — сообщили изданию два источника, близких к правоохранительным органам, а также собеседник в Министерстве транспорта.

Сотрудники ФСБ и МВД изъяли документы в кабинетах и. о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева. Козырев и Бывалина, а также её бывший заместитель Анна Жильцова, уволенная в июне 2023 года, стали фигурантами дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Бывалина также проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК).

Уголовные дела были возбуждены по итогам проверки, которая прошла в агентстве летом минувшего года. Выяснилось, что 59 воздушных судов были сняты с регистрации и незаконно выведены из-под российской юрисдикции. Из них 36 были проданы за рубеж. Резиденты государств, не входящих в ЕАЭС, приобрели 21 воздушное судно, восемь бортов в результате оказались у недружественных России стран.

Один из собеседников издания добавил, что три вертолёта Ми-8 были задействованы в ходе СВО на стороне киевского режима, а самолёт Ил-76 летал с выключенными ответчиками, чтобы его маршруты нельзя было отследить.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года сотрудники МВД и ФСБ провели масштабные обыски в центральном офисе Росавиации в рамках уголовного дела по факту хищения неосвоенных бюджетных средств.