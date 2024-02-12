Киев, 12 февраля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В Сети появились кадры повреждённых реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые отправили из Украины в США на ремонт. Их опубликовал в социальной сети Х американский блогер Keystone Intel в социальной сети Х.

Социальные сети

На опубликованной на фото технике видны отверстия, вероятно, от осколков. Доставлял HIMARS тяжёлый транспортный самолёт Ан-124.

Как отмечает украинское издание «Страна. ua», это первое документальное свидетельство повреждения HIMARS на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что Вооружённые силы России в ходе контрбатарейной борьбы нанесли удары по боевой машине американской реактивной системы залпового огня HIMARS и польской самоходной артустановки Krab украинской армии в Херсонской области.

2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российские военные за январь уничтожили более 3 тыс. единиц вооружения ВСУ, в том числе танки Leopard, пусковые установки Patriot и Himars.

5 января в Минобороны рассказали о нанесении 41 группового и одного массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений и объектам военно-промышленного комплекса Украины.