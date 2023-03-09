Берлин, 9 марта, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Украинские беженцы столкнулись с агрессией со стороны жителей Саксонии на востоке Германии. Об этом 9 марта сообщает портал MDR.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Украинская беженка, проживающая в городе Майсен, отметила, что чувствует немотивированную злобу в свой адрес со стороны немцев. В частности, она рассказала, как на неё на парковке наорал пожилой немец, посчитавший машину женщины слишком дорогой. Мужчина указал ей, чтобы она продала автомобиль, отправила деньги на Украину и вернулась на родину.

Другая беженка из города Радебойла подтвердила рассказ своей соотечественницы и рассказала, как сама столкнулась с оскорблениями. Кроме того, неизвестные несколько раз повреждали её автомобиль. Как уточняет портал MDR, в Германии неоднократно фиксировались случаи повреждения автомобилей украинских беженцев, часто машины царапают и прокалывают им шины. В Лейпциге украинцам постоянно приходится сталкиваться с оскорблениями в свой адрес.

Координатор для украинцев в Майсене Сорен Скаликс пояснил, что часто украинские беженцы не обращаются в полицию из страха, что ситуация в итоге только ухудшится. По словам Скаликса, ежедневно всплывают случаи оскорблений и ругательств в адрес украинских женщин, повреждения имущества беженцев, нападения на них на демонстрациях.