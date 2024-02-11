Москва, 11 февраля, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Российские военные вечером 11 февраля уничтожили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 22 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков написал о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали дрон ВСУ в Белгородском районе. Его перехватили в районе посёлка Майский. В результате случившегося никто не пострадал и удалось избежать разрушений.

9 февраля Минобороны РФ проинформировало о том, что в ночное время суток над территорией России средства ПВО обезвредили 19 украинских беспилотников.