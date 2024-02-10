Вашингтон, 10 февраля, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Законопроект о помощи Украине, который представили в Конгрессе США, является оскорблением каждого американца. Об этом написал американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

Он пояснил, что, согласно указанной инициативе, предлагается Киеву выделить $60 млрд. По словам сенатора, киевский режим печально известен своей коррумпированностью.

Республиканец отметил, что, согласно этому документу, $300 млн планируется направить на охрану украинских границ. При этом он напомнил, что федеральные власти США игнорируют ситуацию на южных границах, где наблюдается беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов.

Пол подчеркнул, что в Соединённых Штатах не делается ничего, чтобы решить проблему, а выдвигаются лишь бесполезные реформы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля бывший американский президент Дональд Трамп подверг критике законопроект Сената США, в котором объединены выделение средств на охрану государственных границ и военную и финансовую помощь Украине и Израилю. Он предупредил, что инициатива в таком виде является уловкой, авторы которой хотят возложить всю ответственность на республиканцев.

7 февраля в Сенате США заблокировали указанный законопроект. 8 февраля Сенат США провел процедурное голосование и всё же поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю без учёта положений об ужесточении мер контроля на границе. Законодательному органу потребуется провести ещё как минимум пять голосований для утверждения объемов поддержки. Затем документ отправят в палату представителей Конгресса США.

9 февраля глава Белого дома Джо Байден приравнял к преступной халатности нежелание Конгресса США оказать финансовую помощь Украине.