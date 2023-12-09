Москва, 9 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников не намерен участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, поскольку не согласен с условиями участия в так называемом «нейтральном» статусе, об этом он заявил в интервью «Матч ТВ» 9 декабря.

Колесников отметил, что само по себе разрешение, предоставленное Международным олимпийским комитетом (МОК) российским спортсменам — о возможности участия в Олимпиаде в «нейтральном» статусе — является положительным шагом, но он лично не может согласиться с условиями получения такого статуса.

«Условия нейтрального статуса от World Aquatics (международной ассоциации плавания — Прим. ред.) остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду. Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — сказал спортсмен.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 8 декабря в МОК заявили, что допустят российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях на Олимпийских играх.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что условия по допуску россиян на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными и идут вразрез со спортивными принципами. Российские спортсмены сами будут решать, ехать ли на эту Олимпиаду, сказала в свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что подходы МОК противоречат самой природе спорта, а отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Путин заявил, что международные организации, включая МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, и выразил уверенность, что ввиду этого создание параллельных спортивных структур является неизбежным.

Российские спортсмены не должны соглашаться с условиями МОК и выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе, им следует помнить, кому они обязаны своими победами, отметил в беседе с ИА Регнум председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.