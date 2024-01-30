Москва, 30 января, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира фигуристка Виктория Синицина в своём Telegram-канале эмоционально и нецензурно высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Сергей Бобылев/ТАСС Фигуристка Виктория Синицина

«Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю. Завтра соберу все. А пока, скажу только, что… как обидно! Бумеранг возвращается», — написала Виктория Синицина.

Как сообщало ИА Регнум, Международный союз конькобежцев (ISU) сместил сборную российских фигуристов с первого на третье место по итогам Олимпийских игр в Пекине. В союзе решили вычесть из командного турнира результаты дисквалифицированной за допинг Камилы Валиевой и отдать «золото» сборной США. Таким образом, сборная России опустилась на третье место, уступив по набранным баллам даже Японии.

ISU лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы‑2022. Победительницей признана Анна Щербакова.

CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и ISU.

Российская сторона настаивала на невиновности Валиевой и случайном попадании препарата в организм.

В заявлении Олимпийского комитета России (ОКР) дисквалификацию Камилы Валиевой назвали объявлением войны.

Решение CAS в Лозанне дисквалифицировать на четыре года Камилу Валиеву объясняется ненавистью судей к России, заявила 29 января тренер Татьяна Тарасова.