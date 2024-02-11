В США назвали увольнение Залужного признаком проигрыша Украины
Экс-аналитик ЦРУ Биб назвал увольнение Залужного признаком проигрыша Украины
Вашингтон, 11 февраля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинской армией стало свидетельством поражения Украины в конфликте с Россией. Такое мнение 11 февраля высказал экс-глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб в беседе с изданием Newsweek.
«Увольнение главнокомандующего армией во время войны — это признак неудачи. Государства так поступают, когда они проигрывают», — отметил он.
По словам эксперта, увольнение Залужного может привести к более широкомасштабному политическому кризису, а потому в этом случае глава киевского режима Владимир Зеленский, по его мнению, принял крайне рискованное решение.
«Ни один новый командующий и ни один военный транш помощи не может отменить сложную правду — Украине не хватает людей, оружия и экономических возможностей, чтобы выдержать войну на истощение против России», — пояснил Биб.
Он добавил, что украинскому руководству необходима помощь со стороны США для предотвращения краха.
Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 8 февраля объявил об отставке Залужного. Он не назвал причину такого решения прямо, однако указал на отсутствие военных успехов у украинских войск.
Газета Bild 10 февраля написала, что группа немецких генералов тайно приезжала в Киев для встречи с Залужным в день его отставки с занимаемого поста. По информации издания, генералы бундесвера приезжали для обсуждения потребностей ВСУ и их будущих задач.
В этот же день первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин объяснил отставку Залужного его большой популярностью среди украинцев. По словам парламентария, на это указывают данные всех соцопросов.