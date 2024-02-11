Вашингтон, 11 февраля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинской армией стало свидетельством поражения Украины в конфликте с Россией. Такое мнение 11 февраля высказал экс-глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб в беседе с изданием Newsweek.

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

«Увольнение главнокомандующего армией во время войны — это признак неудачи. Государства так поступают, когда они проигрывают», — отметил он.

По словам эксперта, увольнение Залужного может привести к более широкомасштабному политическому кризису, а потому в этом случае глава киевского режима Владимир Зеленский, по его мнению, принял крайне рискованное решение.

«Ни один новый командующий и ни один военный транш помощи не может отменить сложную правду — Украине не хватает людей, оружия и экономических возможностей, чтобы выдержать войну на истощение против России», — пояснил Биб.

Он добавил, что украинскому руководству необходима помощь со стороны США для предотвращения краха.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 8 февраля объявил об отставке Залужного. Он не назвал причину такого решения прямо, однако указал на отсутствие военных успехов у украинских войск.

Газета Bild 10 февраля написала, что группа немецких генералов тайно приезжала в Киев для встречи с Залужным в день его отставки с занимаемого поста. По информации издания, генералы бундесвера приезжали для обсуждения потребностей ВСУ и их будущих задач.

В этот же день первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин объяснил отставку Залужного его большой популярностью среди украинцев. По словам парламентария, на это указывают данные всех соцопросов.