Киев, 11 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Украинские школьники не верят в светлое будущее в своей стране и хотят уехать с Украины. Об этом 11 февраля в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

По его данным, переехать жить в другие страны хотят 25% школьников, которых сейчас насчитывается четыре миллиона человек.

Он добавил, что переехать за границу они также хотят из-за страха быть мобилизованными в ряды Вооружённых сил Украины. Бывший премьер напомнил, что в стране встать на воинский учёт подростки должны в 16 лет.

«И если их признают пригодными к службе, а по-другому киевский режим сейчас не поступает, они автоматически становятся невыездными с Украины», ― сказал он.

По его словам, подростков ждёт нелёгкое будущее, потому что при первой возможности Киев сделает из них «пушечное мясо», поэтому сейчас молодое поколение больше не хочет жить в собственной стране.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Львова Андрей Садовой высказался против службы в украинской армии двух своих старших сыновей, живущих за границей. В ответ на критику по этому поводу он заявил, что они получают образование, но добавил, что якобы позже сам пойдёт служить в ВСУ вместе с детьми.

Верховная рада Украины в ходе заседания 7 февраля большинством голосов приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение мер при мобилизации. Ожидает, что окончательно проект закона примут до 24 февраля, а подпишут в начале марта. Тогда он вступит в силу в апреле.

Правительство законопроект после переработки внесло на рассмотрение в Верховную раду в конце января. Он предполагает, что призывникам будут рассылать электронные повестки, а уклонистов начнут ограничивать в гражданских правах, в том числе арестовывать их банковские счета и лишать права водить автомобиль. Также мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на Украине обяжут всегда иметь при себе военный билет, чтобы предъявить в случае необходимости.

Из-за нехватки личного состава на фронте вследствие больших потерь ВСУ мобилизация на Украине проходит всё жёстче. Девятого февраля стало известно, что территориальным центрам комплектования — так на Украине называют военкоматы — правительство разрешило работать круглосуточно во время военного положения, который продлили до 13 мая текущего года.

Также депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил, что на Украине планируют ввести обязательную военную подготовку для подростков с 17 лет.