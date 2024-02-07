Киев, 7 февраля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Верховная рада Украины в ходе заседания 7 февраля большинством голосов приняла первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение мер при мобилизации. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

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Всего за законопроект проголосовали 243 депутата, 12 были против, остальные не голосовали или воздержались. Железняк сообщил, что на внесение поправок будет 14 дней, он ожидает, что окончательно проект закона примут до 24 февраля, а подпишут в начале марта. Тогда он вступит в силу в апреле.

«Я и большинство коллег по фракции не голосовали», — подчеркнул депутат.

Подписчики в комментариях требовали опубликовать фамилии тех, кто проголосовал за законопроект.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о новом порядке мобилизации на Украине подготовило правительство. В конце января документ после переработки внесли на рассмотрение в Верховную раду. Он предполагает, что призывникам будут рассылать электронные повестки, а уклонистов начнут ограничивать в гражданских правах, в том числе арестовывать их банковские счета и лишать права водить автомобиль. Также, если законопроект примут в изначальном виде, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на Украине обяжут всегда носить военный билет, чтобы предъявить в случае необходимости.

Политолог Ростислав Ищенко 2 февраля в беседе с ИА Регнум заявил, что никакое ужесточение законодательство на Украине не поможет резко нарастить темпы пополнения ВСУ. Он указал на то, что многих уже мобилизовали, другие уехали за границу или скрываются от призыва. Эксперт также подчеркнул, что пойманные и силой загнанные в армию бойцы и добровольцы, сами желающие идти на фронт, сильно отличаются.

Президент России Владимир Путин ещё в сентябре 2023 года отметил, что на Украине идёт насильственная мобилизация. Он отметил, что после стольких волн призывов не понимает, кого там собираются ещё призывать.