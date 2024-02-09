Киев, 9 февраля, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Территориальным центрам комплектования (ТЦК) — так на Украине называют военкоматы — правительство Украины разрешило работать круглосуточно во время военного положения. Об этом 9 февраля сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Внесены изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения военкоматы смогут вести работу круглосуточно.

Как уточнил Мельничук, военкоматам предоставлено право рассматривать дела об административных правонарушениях и наказывать за них согласно КоАП, вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также проводить медосмотры и психологические обследования военнообязанных и резервистов.

Режим военного положения действует на Украине с 24 февраля 2022-го и продлится как минимум до 13 мая текущего года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение мер при мобилизации. Законодательная инициатива предполагает, в том числе, что на Украине мобилизационный возраст снизят с 27 до 25 лет, введут электронные повестки, за неявку по повестке будет грозить блокировка всех счетов, запрет использовать автомобиль и выезжать за границу, получающие второе высшее и аспиранты, учащиеся по контракту, теряют отсрочку от мобилизации.

Как уточнил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, ожидается, что окончательно проект закона примут до 24 февраля, а подпишут в начале марта. Тогда он вступит в силу в апреле.