Киев, 23 декабря, 2023, 02:55 — ИА Регнум. На Украине планируется введение обязательной военной подготовки для подростков с 17 лет, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в интервью «Радио Свободы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

«С 17 до 20 лет будет вводиться обязательное такое обучение. Если кто-то моего возраста помнит, это была такая допризывная подготовка. То есть, ты должен пройти определённые курсы стрельбы, определённые курсы физической подготовки, определённые курсы определённой теории и так далее», — сказал он.

Парламентарий при этом не уточнил, где именно будет проводиться такая подготовка. По результатам обучения слушатели курсов смогут копать окопы и разбираться в оружии. Ответственность за это ляжет на минобороны, необязательно подготовка будет проходить в стенах учебных заведений, возможно обучение при воинских частях. Важно, чтобы к 25-27 годам человек знал не только теорию, но и практику, добавил Ивченко.

Как сообщало ИА Регнум, бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве капитан первого ранга Гарри Табах заявил, что украинские военные не обучены даже азам стратегии. Офицер недоумевает, как выделенные США средства помогут украинцам без базовых знаний в их контрнаступлении. Украине, по его словам, не стоит особо полагаться на денежную помощь от западных союзников. Средства не получится потратить на действительно нужные для ВСУ виды вооружений, в том числе авиацию и ПВО, добавил он.

Главком ВСУ Валерий Залужный предложил исключить из проекта о мобилизации постановку на службу всех женщин на военный учёт призывников и военнообязанных, поскольку это чревато их массовым выездом за границу, а также вдвое увеличит нагрузку на военкоматы.

Также он не поддержал установление чётких сроков ротации и отпусков военнообязанных. С его точки зрения, дополнительные отпуска на 90 дней невозможно предоставить тем, кто находится на фронте в течение двух лет. Кроме того, на Украине наблюдается дефицит обученных военных для ротаций, в стране также нет «гарантированного призыва» бойцов. Залужный считает, что следует убрать из законопроекта нормы, представляющие обоснования для освобождения от службы инвалидам второй группы.