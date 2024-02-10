Осло, 10 февраля, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам призвал сограждан готовиться к возможной войне с Россией после завершения военной операции на Украине. Об этом 10 февраля сообщает финская газета Iltalehti, цитируя слова норвежского главы минобороны.

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«Мы должны понимать, что войной на Украине это не закончится, как бы нам этого ни хотелось. Мы должны быть готовы к тому, что Россия пересмотрит отношение к ситуации и разместит свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО», — так заявил Грам, выступая на мероприятии Oslo Militære Samfund («Военное сообщество Осло») — объединении действующих офицеров, основанном в 1825 году.

Министр подчеркнул, что Норвегия должна быть готова к такому развитию событий, а Европе нужно принять во внимание, что «российская угроза» не исчезнет ещё достаточно долго. По мнению Грама, нужно понимать, что «семена, посаженные после краха коммунизма для демократического развития России, с тех пор были уничтожены».

Риторика о возможной войне с Россией и о так называемой «российской угрозе» в последнее время всё чаще звучит от лидеров европейских стран.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19 января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал жителей стран Запада готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Он предложил западным странам создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, будет она или нет. Кроме того, Бауэр указал на необходимость наладить производство боеприпасов и оружия.

Министр обороны Германии Борис Писториус 23 января заявил, что страна должна полностью осознавать опасность прямого военного конфликта с Россией. На фоне этого утверждения он предложил стране вооружаться и укреплять свою армию.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что НАТО старается запугать население мнимой российской угрозой. По словам главы государства, думающие люди прекрасно понимают, что это фейк, а угроза со стороны России просто раздувается. В этой связи Путин также заявил, что мир должен быть единым и следует стремиться к достижению общей безопасности.