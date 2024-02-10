Москва, 10 февраля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по украинским офицерам, собравшимся в Харьковской области отметить назначение Александра Сырского на должность главкома ВСУ, сообщил 10 февраля журналистам координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«Был нанесён удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области. В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Сырского», — рассказал он «РИА Новости».

Представитель подполья добавил, что российские войска также нанесли удары по нефтебазе ВСУ в Харькове, с которой топливо поставляли для военной техники. Местные подпольщики, следившие за работой базы, сообщили в момент удара там было максимальное количество топлива.

Кроме того, от удара по нефтебазе пострадали стоявшие рядом склады, бензовозы и танки. Есть данные об 11 единицах пострадавшей техники. Также удар пришёлся по зданию, где находились украинские военные, приехавшие получать топливо, среди них были и участники националистических формирований.

По информации подполья, удары нанесли вечером 9 февраля. Министерство обороны России не сообщало об ударах по объектам ВСУ в Харьковской области в этот период.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины с 4 по 10 февраля. ВС России атаковали места расположения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников. Также удары были по украинским заводам, производившим и ремонтировавшим самолёты, беспилотники и морские дроны.

Украинские СМИ в ночь на 10 февраля сообщили о взрывах в Харькове. Перед этим в там объявили воздушную тревогу. Также о взрывах сообщили в Одессе и Очакове в Николаевской области.

Прокуратура Украины 10 февраля сообщила об уничтожении объекта критической инфраструктуры в Харькове от взрыва. В ведомстве сообщили, что из-за этого произошла утечка топлива, начались масштабные пожары. По данным украинской полиции, в городе загорелась нефтебаза.