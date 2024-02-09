Одесса, Украина, 10 февраля, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в украинских городах Очакове, Одессе и Харькове. Об этом 9 февраля сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сначала пришли сообщения о взрывах в городе Очакове Николаевской области и в Одессе. Немного позднее взрыв прогремел в Харькове. При этом, по данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской, Одесской и Харьковской областях на момент взрывов действовал режим воздушной тревоги.

По данным издания, на юге Украины в Николаевской области зафиксированы отключения энергоснабжения. Иной информации не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что серия взрывов прогремела ночью 8 февраля в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. В ряде городов Одесской области зафиксирован прилёт беспилотников. В городе прогремело несколько взрывов, информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала.

Сигналы воздушной тревоги кроме Одесской области прозвучали в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

До этого, 7 февраля воздушная тревога объявлялась несколько раз на всей территории Украины, а в ряде крупных городов произошли взрывы. В частности, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в городе повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу. Отсутствие света в украинской столице позднее подтвердили в «Укрэнерго».