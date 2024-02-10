Харьков, Украина, 10 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Взрыв в Харькове полностью уничтожил объект критической инфраструктуры, сообщила 10 февраля украинская прокуратура.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, <…> вспыхнули масштабные пожары», — говорится в сообщении.

Ранее украинская полиция сообщила, что нефтебаза в Харькове загорелась в результате взрывов.

По информации украинских СМИ, вечером 9 февраля в Харькове прогремели взрывы, после чего начались пожары. Сообщали также о взрывах в Одессе, Измаиле и в Николаевской области. Издание «Страна․ua» 9 февраля сообщало о взрывах в Очакове, Одессе и Харькове. На момент взрывов в Николаевской, Одесской и Харьковской областях действовал режим воздушной тревоги.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев 10 февраля рассказал, что российские военные нанесли удары беспилотниками по нефтебазе ВСУ в Харькове. Помимо этого, повреждения получили находящиеся рядом с ней склады. Пострадали 11 единиц техники ВСУ.