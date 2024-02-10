Кишинёв, 10 февраля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Певца Ираклия Пирцхалаву (Иракли) в очередной раз не пустили в Молдавию. Об этом сообщила молдавскому изданию Newsmaker пресс-секретарь республиканской пограничной полиции Раиса Новицки. До этого российскому артисту отказали во въезде в декабре.

Евгений Филиппов / Global Look Press Певец Ираклий Пирцхалава

Отказ пограничная полиция Молдавии объяснила тем, что певец якобы не соответствовал критериям, которые необходимы для въезда в республику.

Пирцхалава направлялся в Молдавию на свой концерт. В результате шоу пришлось отменить. Певец извинился перед зрителями и пообещал оспорить решение пограничников в суде.

«Я общался с адвокатами. Планируем подать в суд и бороться за свои права», — резюмировал певец.

Иракли не обошёл вниманием и предыдущий запрет на въезд.

«Я не собирался выступать с призывом голосовать за какую-либо партию. Это был обыкновенный концерт, который, как оказалось, спонсировали оппозиционные бизнесмены», — рассказал артист.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года молдавские власти не пустили в страну российского певца Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко. Об этом 11 декабря артист сообщил в видеообращении, которое опубликовало молдавское издание Gagauznews.

Он рассказал, что приехал в Кишинёв, чтобы дать концерт, но сотрудники пограничной полиции Молдавии задержали его в аэропорту. Из-за этого ему пришлось дожидаться обратного рейса в течение нескольких дней.