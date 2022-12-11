Молдавия, 11 декабря, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Власти Молдавии не пустили в страну российского певца Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко. Об этом 11 декабря он сообщил в видеообращении, которое опубликовало молдавское издание Gagauznews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Дорогие кишинёвцы, я преодолел огромный путь на поездах, пароходах, самолётах, но меня не пустили в вашу страну. Простите, что так вышло. Вы тут ни при чём», — сказал он.

Он рассказал, что приехал в Кишинёв, чтобы дать концерт, но сотрудники пограничной полиции Молдавии задержали его в аэропорту. Из-за этого ему пришлось дожидаться обратного рейса в течение нескольких дней.

Как сообщает «Комсомольская правда», жена певца Мария Силуянова заявила, что причиной инцидента стало проживание Фадеева в Крыму и его поездки в Донбасс.