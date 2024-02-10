Таллин, 10 февраля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Эстония не ответила на просьбу российской стороны, настаивавшей на обеспечении властями республики безопасности на избирательном участке на выборах президента России в марте. Об этом 10 февраля рассказал временный поверенный в делах России в Таллине Ленар Салимуллин.

Дарья Антонова ИА Регнум

По словам дипломата, которые привело «РИА Новости», в январе российское посольство снова обратилось в министерство иностранных дел Эстонии с просьбой обеспечить дополнительные меры безопасности для участников голосования и сотрудников избирательной комиссии на выборах президента России.

«Ожидаем реакции эстонских коллег. Хотелось бы надеяться, что они отнесутся к исполнению своих обязательств с должной ответственностью», — сказал он.

Салимуллин напомнил, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, обязанность предпринимать все надлежащие меры для защиты диппредставительств других стран от провокаций, включая вторжение и нанесение ущерба, а также любого нарушения спокойствия или оскорбления достоинства, лежит на государствах пребывания, в данном случае — на властях Эстонии.

Во время выборов президента России в российском посольстве в Таллине откроют участок для голосования.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии вызвали в МИД. От властей этих стран потребовали обеспечить безопасность голосования на выборах президента России на их территории.

Глава МИД России Сергей Лавров 5 февраля заявил, что внешнеполитическое ведомство уделило приоритетное внимание вопросам безопасности дипломатов во время проведения голосования на выборах президента России за рубежом. По его словам, возможность провокаций на выборах российского лидера за границей многократно выросла.

Голосование на выборах президента России будет проходить с 15 по 17 марта.