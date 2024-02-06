Москва, 6 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии вызвали в Министерство иностранных дел России, российская сторона потребовала от властей этих стран обеспечить безопасность голосования на выборах президента России в прибалтийских республиках. Об этом 6 февраля сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Vladimir Baranov/Global Look Press

По словам дипломата, которые процитировало ТАСС, во внешнеполитическом ведомстве напомнили представителям прибалтийских республик о том, что по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики принятие всех необходимых мер по защите дипломатических представительств лежит на государствах пребывания.

«Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования», — сказала она.

Москва намерена решительно действовать на двустороннем уровне в случае, если прибалтийские республики будут саботировать обязательств по выборам президента России, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возглавляемое им ведомство уделило приоритетное внимание вопросам безопасности дипломатов при проведении голосования на выборах президента России за рубежом. Он уточнил, что возможность провокаций на выборах президента России за рубежом выросла во много раз.

Лавров подчеркнул, что МИД будет всячески содействовать проведению выборов в новых регионах страны. Министр добавил, что физические возможности российских загранучреждений по проведению выборов президента сильно уменьшились из-за действий западных стран.