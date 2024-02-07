Москва, 7 февраля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия Вооружённых сил России нанесли удары по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам украинской армии на южнодонецком направлении. Об этом 7 февраля рассказал начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев.

Как отметил военный, слова которого процитировали «РИА Новости», военные группировки продолжат выполнять поставленные задачи на южнодонецком направлении.

«Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», — заявил он.

За сутки также удалось сорвать три попытки ВСУ произвести ротацию около Старомайорского, добавил Гордеев.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска улучшили свои позиции на южнодонецком направлении. Военный уточнил, что за сутки украинская армия потеряла на этом направлении до 195 военнослужащих и один танк.

Официальный представитель Министерства обороны 4 февраля заявил, что ВС России за сутки ликвидировали на южнодонецком направлении до 115 бойцов ВСУ. Также российские военные нанесли удары по личному составу и технике противника у Угледара и Урожайного в ДНР.