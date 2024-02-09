Мелитополь, 9 февраля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. В Запорожской области в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ пострадали школа и церковь в Куйбышевском районе и склад и зернохранилище — в Черниговском районе, рассказали 9 февраля корреспонденту ИА Регнум в оперативных службах.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Украинская армия в 07:15 мск обстреляла село Богдановка в Черниговском районе. Повреждения получили склад и зернохранилище. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В 08:30 мск ВСУ нанесли ракетный удар по селу Зеленополь в Куйбышевском районе. Жители сообщили о шести взрывах. Вследствие ракетного удара получили повреждения нерабочая сельская школа и церковь.

В селе нет связи. Данных по страдавших пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 февраля ВСУ нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области. Здание магазина полностью разрушилось в результате прилёта двух ракет (предположительно — HIMARS). Пострадало остекление в нескольких находящихся рядом домов.

Попавший под обстрел район города оказался обесточенным. Пока информации о погибших и пострадавших нет.