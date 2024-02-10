Москва, 10 февраля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. За последние годы конкуренция за трудовых мигрантов из стран СНГ обострилась, они всё чаще предпочитают уезжать на заработки в Китай, Евросоюз, ОАЭ и Катар, сообщила директор Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Марина Храмова.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, Китай стал предлагать неплохие условия, что привело к росту потока мигрантов туда из Таджикистана. Жители Узбекистана всё чаще стали интересоваться работой в странах ЕС, также жителей среднеазиатских стран начали привлекать условия работы в ОАЭ и Катаре, отметила эксперт.

«России нужно уже бороться за мигрантов — тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего», — заявила Храмова РБК.

Она предложила для этого улучшать условия труда, повышать зарплаты, предоставлять полисы медицинского страхования и делать другие преференции. Глава института также выразила мнение, что у России есть потенциал в привлечении мигрантов из стран Африки.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии назвал непростым вопрос с трудовыми мигрантами в стране. Он заявил, что нельзя решать экономические проблемы, ущемляя интересы коренного населения. Глава государства также подчеркнул, что все мигранты, приехавшие в Россию, должны уважать её законы и традиции.

14 февраля 2024 пресс-служба Кремля опубликовала перечень поручений президента правительству. Он в том числе распорядился в срок до 1 июля представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов. Их необходимо готовить для обучения в школах и других образовательных организациях.