Вашингтон, 10 февраля, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден, возможно, не осознаёт, жив ли он или уже нет. Такое предположение сделал экс-глава Белого дома и политический оппонент американского лидера Дональд Трамп 9 февраля на мероприятии национальной оружейной ассоциации в штате Пенсильвания. Трансляцию вели кабельные сети США.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

«Если его не привлекут к уголовному делу, это им решать, но тогда и меня нельзя обвинять. Это ничего более, чем избирательное преследование политического оппонента Байдена, меня. Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что (он) живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место», — заявил Трамп.

Так политик прокомментировал последнее решение спецпрокурора, расследовавшего обстоятельства дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. Трамп указал, что глава Белого дома годами хранил важнейшие с точки зрения безопасности страны документы в картонных коробках в гараже за обычной дверью.

Касательно себя Трамп пояснил, что его после ухода с поста президента охраняла секретная служба и документы, по словам экс-президента, хранились в надежно закрытых помещениях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявили лидеры Республиканской партии в палате представителей США, отсутствие обвинений президента США Байдена по делу о ненадлежащем хранении секретных документов разоблачает двойные стандарты американской системы правосудия.

Также конгрессмены отметили, что особую тревогу вызывает тот факт, что спецпрокурор Роберт Хёр порекомендовал не выдвигать обвинения из-за проблем американского лидера с памятью.

В свою очередь, Байден в ответ на доклад спецпрокурора Роберта Хёра заявил, что с его памятью всё хорошо, он знает, что делает, и никакие рекомендации ему не нужны. При этом буквально сразу политик назвал президента Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси президентом Мексики, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.