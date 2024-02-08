Вашингтон, 9 февраля, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Отсутствие обвинений президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена по делу о ненадлежащем хранении секретных документов разоблачает двойные стандарты американской системы правосудия, заявили лидеры Республиканской партии в палате представителей США, представив по этому поводу совместное заявление.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Выводы специального прокурора… вызывают глубокую тревогу. Это не только демонстрирует безрассудство президента, но и разоблачает двойные стандарты системы правосудия, которая предъявляет политически мотивированные обвинения одному президенту, выгораживая другого в аналогичной ситуации», — говорится в тексте совместного заявления, опубликованного на странице спикера нижней палаты Конгресса США Майка Джонсона в социальной сети X.

Также конгрессмены отметили, что особую тревогу вызывает тот факт, что спецпрокурор Роберт Хур порекомендовал не выдвигать обвинения из-за проблем американского лидера с памятью.

Согласно заявлению администрации президента США, секретные документы, изъятые ФБР у Байдена, относятся на 1970-м годам и у них нет высшего уровня секретности. 8 и 9 октября 2023 года, как передавало ИА Регнум, Джо Байден добровольно дал показания прокуратуре в рамках расследования дела о ненадлежащем хранении секретных документов.