Москва, 9 февраля, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Маленькую панду Катюшу, родившуюся в Московском зоопарке, поздравили с китайским Новым годом и вручили ей подарки. Об этом 9 февраля сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Поздравила Катюшу с китайским Новым годом! Наше розовое счастье — Катюша получила в подарок торт с лакомствами и бамбукового дракона», — написала Акулова.

На прикреплённой видеозаписи гендиректор зоопарка зашла в вольер к пандочке Катюше и поставила перед ней лакомства. Малышка-панда, до того прятавшаяся в большой куче бамбуковых веток, осторожно вышла к людям и начала обнюхивать и рассматривать подарок.

Акулова также поздравила всех, кто празднует Новый год по лунному календарю, и пожелала счастливого, насыщенного, чудесного и волшебного года.

«Пусть Дракон принесет много радости, счастья, любви, благополучия и незабываемых впечатлений!» — добавила гендиректор Московского зоопарка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа. «Родители» малышки-панды Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Панды являются национальным символом и достоянием Китая, передача животных в другую страну — знак большого доверия.

После рождения панды в Москву приехали зоологи из Китая, которые провели осмотр малышки. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова постоянно сообщает новости из жизни маленькой панды и её родителей.

В январе жители Москвы провели голосование и выбрали имя для маленькой панды. Большинством голосов пандочку назвали Катюша.