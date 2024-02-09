Москва, 9 февраля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Коронавирус сейчас не несёт значимого риска для жизни и здоровья людей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 февраля, выступая с лекцией на выставке «Россия».

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы сразу говорили, что он обретёт сезонный характер, он встанет на своё место, он перестанет быть таким злым и агрессивным», — подчеркнула она.

Попова добавила, что заболеваемость в стране выросла, но темпы невысокие. Роспотребнадзор не требует носить медицинские маски, а только объясняет, каким категориям людей это нужно делать, многие противоэпидемические мероприятия утратили актуальность, заявила глава ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о введении масочного режима на массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятиях в городе. Роспотребнадзор уточнил, что это касается только учреждений, где будут проводить мероприятия.

Газета Politico в декабре 2023 года заявила, что в странах Евросоюза пришлось утилизировать 215 млн доз вакцин против коронавируса на общую сумму €4 млрд. Причиной стало то, что препарат оказался невостребованным. По информации издания, вакцину также не удалось передать третьим странам.