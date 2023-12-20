Санкт-Петербург, 20 декабря, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Масочный режим, введённый 20 декабря в Санкт-Петербурге, касается только учреждений, в которых планируют проводить массовые мероприятия, а также медицинских и социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

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Специалисты пояснили, что указания по ношению масок связаны с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний.

В городе масочный режим пока не вводится.

Как сообщало ИА Регнум, врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что вакцинация от гриппа и коронавируса и ношение масок в общественных местах существенно снижают риск заболевания в сезон тройной эпидемии вирусов — тридемии.

Японские учёные выяснили, что пик заражения болезнями, передающимися воздушно-капельным путём, приходит в первые пять секунд при встрече с источником инфекции.

Предпосылок для введения в Кремле масочного режима нет, а для обеспечения безопасности президента РФ Владимира Путина в контексте роста заболеваемости ОРВИ и гриппа делается всё необходимое. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам 20 декабря.