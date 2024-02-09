Вашингтон, 9 февраля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. На Украине допустили возможность увеличения налогов на случай прекращения финансовой помощи со стороны США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Украина рассматривает план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов, чтобы заткнуть дыру в бюджете, если помощи от США не будет», — говорится в материале.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что власти в Киеве намерены предложить Международному валютному фонду меры, необходимые, чтобы заверить фонд в том, что Украина может обслуживать свой долг в случае, если западные союзники не предоставят ей помощь. Этот план киевские чиновники намерены предоставить делегации МВФ во время её визита в Киев, который состоится 12 февраля.

На Украине опасаются, что совет директоров МВФ не одобрит следующую выплату кредита на сумму $5,3 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, США 7 февраля заблокировал законопроект о выделении Украине $60,06 млрд помощи. Сенаторы отклонили документ 50 голосами против 49.

В декабре 2023 года директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина без помощи Запада сможет продержаться лишь пару месяцев. По её словам, дальнейший дефицит средств подтолкнёт Украину к политике печатания денег.

МВФ в декабре одобрил выделение Киеву очередного транша на сумму $900 млн. Вместе с тем в фонде отметили, что экономические перспективы для Украины остаются неопределёнными. Киеву не удалось закрыть дефицит бюджета, госдолг достиг $136 млрд.