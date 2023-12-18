Вашингтон, 18 декабря, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Украина сможет продержаться лишь всего пару месяцев без финансовой помощи со стороны Запада, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью газете The Financial Times.

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Она обратилась к западным странам с призывом как можно скорее предоставить Киеву поддержку в виде десятков миллиардов долларов, чтобы избежать угрозы для украинской экономики. По словам Георгиевой, дальнейший дефицит средств может подтолкнуть Украину вернуться к политике печатания денег.

Глава МВФ назвала такую практику дестабилизирующей. Руководитель организации утверждает, что Украине может оказаться в ситуации, когда она якобы ожидает улучшения своих экономических возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что Украина продержится всего неделю, в случае, если она останется без военной поддержки. Он отметил, что каждый месяц Киев получает $4–5 млрд зарубежной помощи, без которой ему придёт быстрый конец.

17 декабря бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор написал, что Украина протянет не более 30 дней в конфликте с Россией без поддержки со стороны США. Он назвал такой сценарий самым благоприятным для Киева.