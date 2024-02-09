Москва, 9 февраля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом на брифинге 9 февраля заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщил военный.

Российские подразделения ликвидировали живую силу и технику ВСУ в общей сложности в 118 районах проведения СВО.

Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 15 снарядов систем HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Военные уничтожили 97 беспилотников ВСУ в районах Малорязанцева и Житловки ЛНР, Марьинки и Володино ДНР, Копани, Любимовки и Новофедоровки в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские бойцы заняли опорные пункты ВСУ у Приютного в Запорожской области. По его словам, несколько месяцев село находилось в серой зоне, российские военные продвигались малыми группами при поддержке артиллерии и беспилотников из-за большого числа дронов ВСУ на этом участке фронта.