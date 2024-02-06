Мелитополь, 6 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России заняли несколько опорных пунктов украинской армии около села Приютного в Запорожской области. Об этом 6 февраля рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются. <…> Продвинулись на расстояние от 200 до 500 м, в среднем на 300-400 м, взяли несколько опорников противника», — заявил он в беседе с ТАСС.

По словам Рогова, село на протяжении нескольких месяцев находилось в серой зоне. Глава движения уточнил, что российские военные продвигаются малыми группами при поддержке артиллерии и беспилотнкиов из большого числа дронов ВСУ на этом участке фронта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России за сутки улучшила позиции на южнодонецком направлении. По его словам, ВСУ за это же время лишились до 195 бойцов и танка.

Ранее в этот же день военный заявил об улучшении российскими военными позиций на донецком направлении. Также ВС России отразил семь попыток атак со стороны украинских войск, добавил Конашенков.