Будапешт, 9 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Американские власти не должны учить другие страны свободе вероисповедания и борьбе с антисемитизмом, им следует искоренять эту проблему в своей стране, заявил 9 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ilia Varlamov/Global Look Press

Глава МИД Венгрии после встречи со спикером кнессета (парламента) Израиля Амиром Оханом на полях сессии Генассамблеи заявил, что в США рост антисемитских настроений составил за последнее время 300%.

Он отметил, что с возрождением и ростом антисемитизма подвергаются преследованиям еврейские общины и люди, принадлежащие к еврейской общине.

«Мы могли слышать и видеть, как антисемитизм вспыхнул в американских университетах, и мы видели шокирующие сцены на улицах Западной Европы. Искренне надеюсь, что Госдепартамент США прекратит публиковать отчёты о свободе вероисповедания в других странах», — процитировал Сийярто сайт правительства Венгрии.

Вероятно, антисемитские настроения на Западе усилились из-за притока мигрантов из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки на фоне обстрелов Израилем сектора Газа, отметил Сийярто.

Как сообщало ИА Регнум, после массированного ракетного удара палестинского движения ХАМАС по израильской территории Армия обороны Израиля начала обстреливать Газу. Из региона на Запад хлынул поток мигрантов.

В ООН идёт обсуждение палестино-израильской проблемы. Вопрос обсуждается на 78-й сессии Генассамблеи ООН, как и другие темы, связанные с правами человека. Накануне, 8 февраля, эксперты ООН призвали США пересмотреть систему, которая предполагает введение санкций против государств, признанных «спонсорами терроризма».

В ходе телефонных переговоров 8 февраля президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили обострение палестино-израильского конфликта и обменялись мнениями.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков по итогам этих переговоров сообщил, что и Москва, и Пекин считают необходимым политико-дипломатическое урегулирование палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках.