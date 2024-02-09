Вашингтон, 9 февраля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Польша и прибалтийские страны выступят против любых попыток мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом 9 декабря написала газета Politico.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Любые шаги в сторону прекращения огня [на Украине] встретят сильное сопротивление со стороны многих поляков и жителей прибалтийских стран, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает», — говорится в публикации.

Однако на фоне военных неудач украинской армии давление на международное сообщество с призывом начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным только возрастёт, отметило издание.

По словам авторов, предоставление Польше и странам Прибалтики определенных гарантий безопасности способствовало бы смягчению их позиции по мирному разрешению украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 февраля украинское издание «Страна․ua» написало, что Украину может ожидать полный разгром в случае, если не будет срочно заключено перемирие. По словам журналистов, в ВСУ наблюдается огромная нехватка оружия и боеприпасов, а также живой силы. Издание отметило, что Украине нужна передышка, которую Киев сможет использовать для перевооружения.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в январе заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов к признанию необходимости перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать. По его словам, лидер киевского режима ещё выражается завуалированно, однако это только пока.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что от переговоров отказался Киев, а Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.