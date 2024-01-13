Киев, 13 января, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов признать необходимость перемирия с Россией, но ещё не может этого сделать, заявил 13 января киевский политолог Дмитрий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подаются сигналы, что Украина переходит в оборону, что надо начинать переговоры. Они идут от главкома ВСУ Валерия Залужного, от главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, потихонечку идут и от Зеленского, который, опять же, не может сказать прямо», — заявил политолог в эфире YouTube-канала «Да, это так».

Корнейчук отметил, что Зеленский выражается завуалированно, но до поры до времени. По его мнению, наступит момент, когда придётся говорить прямо.

В том же эфире политолог заявил, что Буданов больше не говорит о захвате Крыма, как говорил ранее. По его словам, ещё полгода назад звучали абсолютно противоположные заявления о наступлении, планах на заход украинских войск в Крым, но всё поменялось.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал незамедлительно начать плотную работу с киевскими властями, чтобы предоставить им единственный шанс на урегулирование конфликта. По мнению белорусского лидера, Зеленский начал понимать неизбежность переговоров, и это могло бы стать шансом найти решение по Украине в 2024 году. Как он отметил, нежелание киевских властей воспользоваться последним шансом обернётся для них крахом.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый также заявлял о «негативных сигналах» Запада Киеву. Как он отмечал, в частности, они поступают от США и Германии, пытающихся донести до Киева идею о том, что Украине не надо претендовать на приглашение в НАТО в ближайшее время и ждать кардинальных изменений в позиции США и союзников.