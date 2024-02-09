Киев, 9 февраля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Полный разгром может ожидать Украину, в случае если она в срочном порядке не заключит перемирие. Об этом 9 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Продолжение войны порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — поясняется в материале.

Отмечается, что украинская армия испытывает огромный дефицит оружия и боеприпасов, так как западная промышленность работает в несколько раз медленнее предприятий российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, остро ощущается нехватка личного состава.

Поясняется, что Украине важна передышка, которую Киев сможет использовать для перевооружения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил в январе киевский политолог Дмитрий Корнейчук глава киевского режима Владимир Зеленский готов признать необходимость перемирия с Россией, но ещё не может этого сделать. Корнейчук отметил, что Зеленский выражается завуалированно, но это лишь до поры до времени. По мнению политолога, однажды наступит момент, когда придётся говорить прямо.

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал незамедлительно начать плотную работу с киевскими властями, чтобы предоставить им единственный шанс на урегулирование конфликта. По мнению белорусского лидера, Зеленский начал понимать неизбежность переговоров, и это могло бы стать шансом найти решение по Украине в 2024 году.