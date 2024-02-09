Лондон, 9 февраля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Западные страны могут потерять влияние в Арктическом регионе из-за действий России. Об этом 8 февраля написала британская газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению журналистов, Запад сейчас отстаёт от России в развитии Арктики и может уже никогда не догнать её, из-за чего регион полностью перейдёт в сферу влияния Москвы и Пекина.

Россия опережает США в этой сфере на десять или более лет, отмечается в статье.

Как рассказал изданию один из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence, у Запада имеется лишь один действующий ледокол, построенный ещё в 1970-х годах.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января президент Владимир Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой. Глава государства указал на необходимость осваивать эти территории с важными для страны ресурсами — минеральными, логистическими и технологическими.

Путин 26 января заявил, что мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире. Президент уточнил, что этот флот уникальный и самый большой в мире.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Николай Корчунов 6 февраля заявил, что Россия может выйти из Арктического совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы.