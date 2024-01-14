Москва, 14 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Будущее России за Дальним Востоком и Арктикой, сообщил журналистам президент Владимир Путин.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Он назвал Дальний Восток огромной территорией, одной из важнейших частей страны, причём малозаселённой. При этом отметил стремительное развитие приграничных с Дальним Востоком азиатских стран.

«Безусловно, за этим будущее страны. Так же как за Арктикой», — сказал Путин.

Он отметил, что надо осваивать эти территории, имеющие важные для страны ресурсы — минеральные, логистические, технологические.

Президент напомнил о многовекторной программе по освоению территорий Дальнего Востока и указал на её результативность. Он выразил надежду на то, что люди чувствуют эти результаты.

«На первом этапе было достаточно сложно сдвинуть с мёртвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий. На мой взгляд, работа пошла. Сдвинули, самый сложный этап прошли, сейчас будем просто наращивать эти темпы», — сообщил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 10 -11 января состоялась поездка Путина на Дальний Восток. Президент 10 января побывал в Анадыре, проехал по столице региона, посетил круглогодичный тепличный комплекс, встретился с жителями Чукотки.

Вечером президент прилетел в Хабаровск, где 11 января провёл встречу с представителями бизнеса Дальневосточного федерального округа, встретился с губернаторов Михаилом Дегтярёвым.

Путин назвал поездку на Дальний Восток, в том числе на Чукотку, очень важной, позволившей ему увидеть жизнь людей на этих территориях. Он также пообещал весной или летом побывать в Якутии.