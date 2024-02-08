Белгород, 8 февраля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник украинской армии около села Бессоновка под Белгородом. Об этом 8 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Министерство обороны Российской Федерации

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа в районе села Бессоновка», — написал он.

Сотрудникам оперативных служб предстоит уточнить информацию о последствиях инцидента, добавил глава региона.

По предварительным данным, в результате этого никто не пострадал и нет разрушений, сообщил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 февраля Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Ржевка в Белгородской области. В результате этого пострадали пятеро мирных жителей, одному из которых оторвало конечности.

Ранее в это же день в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную тревогу. Мэрия города призвала белгородцев оставаться дома и не походить к окнам.

Позднее8 января украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Белгородской области. В результате этого пострадал один человек, получивший осколочные ранения ноги.