Орел, 9 февраля, 2024, 08:29 — ИА Регнум. В Орловской области российские силы ПВО сбили в ночь на 9 февраля четыре украинских дрона, сообщил губернатор Андрей Клычков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА (четыре штуки) на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области», — сообщил Клычков.

В результате никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, утром накануне, 8 февраля, российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ самолётного типа над территорией Крыма.

Днём того же дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона на автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка. Один человек пострадал. Вечером губернатор сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ у села Бессоновка.