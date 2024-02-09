Вашингтон, 9 февраля, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден назвал чрезмерным ответ властей Израиля на атаку радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда боевики проникли в приграничные районы страны. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления в Белом доме 8 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я считаю, что ответные действия Израиля в Газе, в секторе Газа были чрезмерными», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Трансляция обращения велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Как предавало ИА Регнум, о том, что Джо Байден в 19:45 по местному времени (9 февраля 03:45 мск) обратится с речью к американским гражданам, сообщили в Белом доме за несколько минут до начала незапланированного выступления.

В январе координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала CBS заявил, что США ведут с Израилем переговоры на тему возможного снижения интенсивности боевых действий в секторе Газа, эта касается как артиллерийских обстрелов, так и авиаударов. По словам представителя Белого дома, Тель-Авив должен принять меры и сделать всё возможное для сокращения жертв среди мирного населения.

С момента обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа, согласно данным министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате ударов и действий Армии обороны Израиля погибли по меньшей мере 26 тысяч человек, количество пострадавших превысило 64 тысячи.