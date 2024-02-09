Вашингтон, 9 февраля, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в 19:45 по местному времени (9 февраля 03:45 мск) выступит с неанонсированным обращением к американским гражданам, сообщили в четверг, 8 февраля, в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден через несколько минут выступит с незапланированным обращением к нации», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Ранее о планах Джо Байдена выступить с речью не сообщалось. На данный момент неизвестно, по какой теме выступит американский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября 2023 года Джо Байден выступил с обращением к американскому народу, затронув конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе выступления из Овального кабинета в Белом доме американский лидер заверил граждан своей страны в том, что Вашингтон не намерен отправлять на Украину американских военных, всё ограничится военной и финансовой помощью. По словам Байдена, США не заинтересованы в прямом противостоянии с Россией.