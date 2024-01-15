Вашингтон, 15 января, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ведут с Израилем переговоры на тему возможного снижения интенсивности боевых действий в секторе Газа, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Мы считаем, что сейчас подходящий момент для такого перехода. Мы считаем, что пришло время», — сказал Кирби в эфире телеканала CBS, говоря о призыве к Израилю перейти к операциям меньшей интенсивности. По его словам, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также необходимо снизить интенсивность артиллерийских обстрелов и авиаударов.

Отвечая на вопрос журналистки CBS Маргарет Бреннан, Джон Кирби напомнил, что Армии обороны Израиля удалось войти на север сектора Газа гораздо меньшими силами, чем планировалось изначально, и вновь призвал Тель-Авив сделать всё возможное для сокращения жертв среди мирного населения.

Как передавало ИА Регнум, ранее портал Axios со ссылкой на собственные источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отказываясь следовать рекомендациям США по ситуации в секторе Газа, вызвал разочарование со стороны президента Джо Байдена и американской администрации. Кроме того, дополнительным поводом для раздражения в Белом доме стало нежелание Нетаньяху всерьёз обсуждать план действий завершения военной операции ЦАХАЛ в Газе.