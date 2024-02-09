Москва, 9 февраля, 2024, 03:18 — ИА Регнум. У России отсутствуют интересы в Польше, Латвии или какой-либо другой стране, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись опубликована на сайте телеведущего.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Так, глава государства ответил на вопрос журналиста, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска в Польшу. Путин отметил, что Москва способна сделать это лишь в том случае, если польская сторона нападет на РФ.

«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде…», — сказал российский лидер.

Он добавил, что вокруг России одни угрозы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал республику готовиться к возможному вооружённому конфликту с Россией. При этом глава ведомства отметил, что поводом для милитаризации Польши якобы является провидение Россией спецоперации на Украине.

Ранее Косиняк-Камыш допустил, что Украина может потерпеть поражение в противостоянии с Россией.