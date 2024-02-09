Путин заявил, что у России нет интересов в Польше или Латвии
Путин: Россия не имеет интересов в Польше, Латвии или любой другой стране
Москва, 9 февраля, 2024, 03:18 — ИА Регнум. У России отсутствуют интересы в Польше, Латвии или какой-либо другой стране, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись опубликована на сайте телеведущего.
Так, глава государства ответил на вопрос журналиста, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска в Польшу. Путин отметил, что Москва способна сделать это лишь в том случае, если польская сторона нападет на РФ.
«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде…», — сказал российский лидер.
Он добавил, что вокруг России одни угрозы.
Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал республику готовиться к возможному вооружённому конфликту с Россией. При этом глава ведомства отметил, что поводом для милитаризации Польши якобы является провидение Россией спецоперации на Украине.
Ранее Косиняк-Камыш допустил, что Украина может потерпеть поражение в противостоянии с Россией.