Варшава, 6 февраля, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Польша должна готовиться к возможной войне с Россией, заявил 6 февраля журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Алексей Витвицкий/ РИА Новости

«Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий», — отметил он.

Косиняк-Камыш назвал поводом для милитаризации Польши то, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Он и ранее делал воинствующие антироссийские заявления. 5 февраля он допустил агрессию России в отношении Польши после поражения Украины и назвал ситуацию очень серьёзной.

Кроме того, Косиняк-Камыш 16 января призвал союзников по НАТО готовиться к войне с Россией. По его мнению, конфликт случится летом 2025 года. Министр подчеркнул, что польское правительство продолжит модернизацию армии.

При этом президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких оснований для войны со странами НАТО. Он указал на то, что между РФ и альянсом нет территориальных претензий, а российская сторона стремится развивать хорошие отношения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 января 2024 года призвала западных политиков перестать приписывать России планы напасть на НАТО. По её мнению, в последнее время такие обвинения участились, чтобы оправдать изъятие денег из бюджетов стран ЕС на военную помощь Киеву. Она подчеркнула, что у РФ нет ни необходимости, ни желания на кого-либо нападать.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 2 февраля, комментируя начало масштабных военных учений Steadfast Defender — 2024 в Европе, подчеркнул, что у Москвы нет планов напасть на какую-либо страну Североатлантического альянса. При этом он добавил, что в случае посягательства на территориальную целостность РФ будет адекватный ответ.