Варшава, 5 февраля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 5 февраля в интервью изданию Super Express заявил, что не исключает поражения Киева в конфликте с Россией.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Главу польского оборонного ведомства спросили, допускает ли он возможность «чёрного сценария», когда Украина потерпит поражение в зоне СВО, а Россия якобы решит проявить агрессию по отношению к Польше.

«Я допускаю каждый сценарий, наиболее серьёзно отношусь к наихудшим сценариям, потому что это, к сожалению, роль министра обороны», — сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, Варшава намерена выполнить свои обязательства перед Киевом в плане поставок оружия. Говоря о сотрудничестве Польши в рамках НАТО и союзнических обязательствах, Косиняк-Камыш подчеркнул, что Войско Польское будет готово в 2025 году участвовать в Силах быстрого реагирования НАТО.

По словам польского министра обороны, ситуация в мире очень серьёзная и это ощущают всё больше и больше стран.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что польские власти готовятся к разделу Украины.

Так он прокомментировал заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Киев, вероятно, не вернёт Крым. Заявление Дуды поддержал вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак, отметив, что между Варшавой и Киевом остался нерешённым ряд исторических вопросов.

Немецкий журналист Кристоф Ваннер 5 февраля заявил, что ВСУ терпят поражение в зоне СВО, а российская армия нащупывает слабые места в обороне украинцев и успешно движется вперёд. О вероятном поражении ВСУ заявил также британский эксперт Александр Меркурис.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2023 года заявил, что Москве война с НАТО не нужна. Страны альянса сами искусственно создают напряжённость в отношениях с Москвой, потому что видят в России конкурента и боятся её.