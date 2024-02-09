Москва, 9 февраля, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Цели, поставленные в рамках проводимой Россией специальной военной операции на Украине, ещё не достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту и бывшему ведущем телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нет, мы пока что не достигли своих целей, потому что она из целей — денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистский движений. Это одна из проблем, которую мы обсуждали в ходе переговорного процесса, который завершился в Стамбуле», — сказал Путин.

Глава российского государства напомнил, что западные союзники Украины просили Россию отвести свои вооружённые силы от Киева, чтобы создать условия для переговорного процесса. Однако, когда просьба была выполнена, украинская сторона отвергла все договорённости и выбрала путь длительного вооружённого противостояния.

По словам Владимира Путина, Россия намерена добиться решения конфликта на Украине путём мирных переговоров. При этом он также напомнил, что от переговорного процесса отказалась именно украинская сторона.

Как передавало ИА Регнум, Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с президентом России на своём сайте, а также на видеохостинге YouTube и в социальной сети X ночью 9 февраля по московскому времени. В восточный регионах Соединённых Штатов Америки в это время был вечер 8 февраля.